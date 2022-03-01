В Казахстане учреждена новая литературная премия

Открытая литературная школа Алматы и казахстанский литературный онлайн-журнал «Дактиль» в рамках партнерства MakerSpace Expands между посольством США и компанией «Шеврон» учредили новую казахстанскую литературную премию Qalamdas, посвященную памяти основателя общественного фонда «Мусагет» Ольги Марковой.

Премия призвана поддержать талантливых казахстанских авторов, пишущих на казахском и русском языках, создать для них единую творческую среду для дальнейшего совместного развития, а также поддержать и развивать литературный перевод и литературную критику в Казахстане. Призовой фонд премии составляет 2 млн тенге.

Как отмечают организаторы премии, в казахстанской литературе последних десятилетий так сложилось, что казахоязычная и русскоязычная литература развивались параллельно, в основном из-за нехватки литературных переводов. А институт литературной критики в стране не развит. Новая литературная премия нацелена на решение этих проблем.

Творческий конкурс на соискание премии проводится на казахском и русском языках по пяти номинациям: «Поэзия», «Проза», «Детская литература», «Литературная критика» и «Художественный перевод». Подать заявку на конкурс в первых трех номинациях могут все авторы, проживающие в Казахстане, в возрасте от 18 до 40 лет. В остальных номинациях возрастных ограничений нет.

Прием заявок на премию стартовал сегодня, 1 марта, и продлится до конца апреля. Лонг-лист премии будет объявлен 1 июля, шорт-лист – 1 сентября, а имена лауреатов станут известны в конце сентября.

Более подробная информация о премии опубликована на сайте Открытой литературной школы Алматы.