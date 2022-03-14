В правительстве Казахстана заверили, что держат экономическую ситуацию под контролем

Правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат экономическую ситуацию под контролем, заверили в министерстве национальной экономики. В ведомстве сделали заявление «в связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах в связи с негативным внешним макроэкономическим фоном».

В министерстве напомнили, что в рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления правительство и Нацбанк реализуют план совместных действий. В частности, разработана программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета, банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов – порядка 15,3 трлн тенге, и наличие свободной ликвидности позволяет им выполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме.

«Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора», - зверили в министерстве.

Кроме этого, в январе была увеличена сумма гарантии по сберегательным депозитам в тенге – до 20 млн, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте. А для сдерживания роста цен правительством реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции, который включает в себя, в том числе увеличение объемов производства продукции, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

«В целом правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации. Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации», - заявили в министерстве.