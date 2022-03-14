На севере страны ночью ожидаются морозы до 28 градусов
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Почти на всей территории Казахстана в предстоящие трое суток ожидаются осадки
Фото Жанары Каримовой

15-17 марта почти на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере страны ночью прогнозируются морозы до 28 градусов, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним. Из-за воздействия циклона ожидаются осадки (дождь, снег), туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке – гололед», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, только на севере Казахстана под влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода преимущественно без осадков и понижение ночных температур до 17-28 градусов мороза.

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