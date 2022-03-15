18 граждан Казахстана остаются в Мариуполе, связи с ними нет – МИД

Посольство Казахстана в Украине не может связаться с 18 казахстанцами, которые находятся в Мариуполе, из-за отсутствия там электроэнергии и телефонной связи, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел РК.

«По информации посольства РК в Украине, общее количество граждан РК, находящихся в городе Мариуполь, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным», - сообщили в МИД.

Кроме того, в эвакуационной точке сбора в Харькове находятся трое казахстанцев, в городе Сумы – один человек, с ними посольство поддерживает связь. В городе Катовице и в очереди на пересечение украинско-польской границы сейчас граждан Казахстана нет.

Всего на сегодняшний день казахстанские дипломаты помогли выехать из Украины 882 гражданам Казахстана, из них 726 человек выехали в Польшу, а остальные – в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.

15 марта в 08:50 по времени столицы из Катовице (Польша) вылетел пятый эвакуационный самолет с 89 гражданами РК. Ранее четырьмя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 587 казахстанцев. Также из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов 51 уже покинули территорию Украины, а остальным 6 автотранспортным средствам оказывается помощь.