В Атырау в ходе стрельбы погибли три человека, еще один ранен

Накануне около десяти вечера в Атырау на остановке Авангард произошла стрельба. Как сообщает газета «Ак Жайык» , нападавший застрелил из автомата «Калашникова» трех человек, еще один тяжело ранен.

На месте происшествия погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала, их 26-летний односельчанин с пулевым ранением в голову был доставлен в реанимацию областной больницы. Вскоре рядом с местом происшествия был найден еще один погибший с огнестрельным ранением. Стрелок скрылся с места преступления.

По данным «Ак Жайык», это убийство связано с недавней дракой в одном из клубов города.

Между тем в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 15 марта около 22:10 в результате перестрелки от выстрелов из пистолета были убиты двое мужчин 1995 г.р. и 1999 г.р., еще один 1995 г.р. с огнестрельным ранением был доставлен в больницу. Третий погибший мужчина – 1999 г.р.

«По подозрению в преступлении был выявлен и задержан уроженец Мангистауской области 1993 г.р. Он водворен в следственный изолятор. Инцидент произошел на почве личных разногласий», - уточнили в ДП.

Проводятся следственные мероприятия по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.