Осадки сохранятся в Казахстане до конца недели

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода. Ночью температура воздуха достигнут 20-28 градусов мороза. Южная половина страны будет находиться под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов: ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0+10 тепла, ночью до 0-10 мороза.

Также по республике ожидается туман.