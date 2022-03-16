Ночью на севере и юге ожидаются морозы
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Осадки сохранятся в Казахстане до конца недели
Фото Жанары Каримовой

17-19 марта в Казахстане сохранятся осадки, на севере и юге ночью ожидаются морозы, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток северная половина Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода. Ночью температура воздуха достигнут 20-28 градусов мороза. Южная половина страны будет находиться под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов: ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед и понижение температуры воздуха днем до 0+10 тепла, ночью до 0-10 мороза.

Также по республике ожидается туман.

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