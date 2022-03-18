В субботу будет преимущественно без осадков
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Снег и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане на Наурыз
фото пресс-службы акимата Алматы

19 марта в Казахстане ожидается преимущественно погода без осадков, но уже с 20 марта она начнет ухудшаться – прогнозируются снег, усиление ветра, низовая метель и туман, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в конце недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков погода. Однако уже 20 марта на северные, северо-западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли.

«Циклон, постепенно смещаясь в юго-восточном направлении, 21 марта охватит уже большую часть республики. В связи с этим ожидается повышение температур воздуха и ухудшение погодных условий – снег, на юге и юго-востоке смешанные осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель. По республике ожидается туман», - говорится в прогнозе.

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