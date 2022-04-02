И призвал казахстанцев к сплоченности
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Токаев поздравил мусульман с началом месяца Рамазан
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с началом месяца Рамазан.

«Это светлое время верующие посвящают духовному очищению, самосовершенствованию и добрым делам. Месяц Рамазан несет в себе непреходящие нравственные ценности: человеколюбие, сострадание, милосердие», - говорится в президентском поздравлении, опубликованном его официальным сайтом.

«Гуманистические идеалы Ислама играют важную роль в укреплении единства нации, мира и согласия в стране», - отметил Токаев, выразив уверенность, что «благодаря сплоченности нашего народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее».

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