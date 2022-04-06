За сутки в Казахстане зарегистрировано 20 случаев коронавирусной пневмонии

На 4 апреля в Казахстане зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, как и от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Общее число случаев пневмонии достигло 88 725, из них летальных случаев – 5 353.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 304 человека (1 291 КВИ+ и 1 013 КВИ-), из них в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2 065 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентa.