Летальных случаев не зафиксировано
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 20 случаев коронавирусной пневмонии
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На 4 апреля в Казахстане зарегистрировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, как и от коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

Общее число случаев пневмонии достигло 88 725, из них летальных случаев – 5 353.

На 6 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 304 человека (1 291 КВИ+ и 1 013 КВИ-), из них в стационарах находятся 239 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2 065 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 21 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентa.

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