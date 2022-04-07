Санкции в отношении России повлияли на рост цен в Казахстане – Ашимбаев

Рост цен в Казахстане связан с геополитической ситуацией и санкциями, которые ввели в отношении России западные страны. Об этом журналистам в четверг в кулуарах пленарного заседания сената сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«Цены поднялись. К сожалению, это влияние всей геополитической ситуации, это влияние санкций со стороны западных стран в отношении России. Здесь какие-то логистические вопросы затронуты, другие вопросы возникли», - отметил Ашимбаев.

Он напомнил, что Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать оперативный штаб, который должен предпринимать необходимые меры для защиты населения, в том числе по стабилизации цен на продукты питания, и поддержки бизнеса. Спикер сената отметил, что этот вопрос актуальный, и депутаты также задают его правительственным структурам.