Экспертные исследования по допуску частных автомобилей на автобусные полосы не проводились

В марте городские власти запустили пилотный проект — на участке автобусной полосы по проспекту Райымбека от ул. Саина до ул. Яссауи вне часов пик разрешили движение автомобилей. Управление городской мобильности Алматы в ответ на запрос Власти сообщило, что перед началом этого эксперимента экспертные исследования не проводились.

«Экспертные исследования при введении пилотного режима по использованию выделенных полос для общественного транспорта вне «часов пик» и в выходные дни, а также изменения расписания движения регулярных автобусных перевозок и частота рейсов по выделенной полосе по сравнению с часом-пиком не проводились», – говорится в сообщении.

В управлении обещают, что «вышеуказанные мероприятия» будут проведены в рамках второго (апрель) и третьего (май) этапа.

Сейчас идет онлайн-опрос по вопросу использования выделенной полосы вне «часов пик» — с 7.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00 и в выходные дни. Как сообщает управление, первый этап голосования закончился в марте, теперь по окончанию второго и третьего этапа, результаты онлайн опроса и статистика по количеству нарушений проезда по выделенным полосам в часы-пик будут «направлены в вышестоящий орган для принятия дальнейшего решения».

Специалисты по транспорту неоднократно критиковали идею допуска автомобилей на автобусные полосы: в Алматы нет четкого часа-пик, это решение приведет к росту ДТП, к перебоям в работе общественного транспорта, скорой помощи и экстренных служб.