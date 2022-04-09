14 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

В Алматы выявлено 8 заболевших, в столице – 3, в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Павлодарской областях – по одному.

Всего с начала пандемии в Казахстане официально зарегистрировано 1 305 279 случаев коронавируса – в эту цифру входят только те, кто, болея, сдал тест и он показал положительный результат.

Тем временем на 7 апреля в Казахстане выявлено 16 новых случаев коронавирусной пневмонии. Всего с начала пандемии она обнаружена у 88 765 человек.

Новых смертей от коронавируса и пневмонии за минувшие сутки не было, всего за два года от ковид умерли, по официальным данным, 13 660 человек, от коронавирусной пневомнии – 5 353.

К этому моменту лечение от коронавируса продолжают получать 2 130 человек, из них только 226 пациентов находятся в стационарах. В тяжелом состоянии – 24 пациента с ковид, в крайне тяжелом состоянии – 1, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.