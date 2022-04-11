В больницах Казахстана остаются 212 пациентов с коронавирусом

В Алматы выявлено 7 новых случаев, в столице – 4, в Восточно-Казахстанской области – 1. В остальных регионах новых случаев не зафиксировано.

Случаев коронавирусной пневмонии за сутки официально не зарегистрировано. Также не зафиксировано летальных случаев от пневмонии и КВИ.

Всего в стране подтверждено 1 305 304 случая КВИ, пневмонии – 88 778 случаев. От коронавирусной инфекции за время пандемии скончались, по официальным данным, 13 660 человек, от пневмонии – 5 353.

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 122 человека (1 116 КВИ+ и 1 006 КВИ-), из них в стационарах находятся 212 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 910 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентa.