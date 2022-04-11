Суд удовлетворил ходатайство Кайрата Клышева об условно-досрочном освобождении

В понедельник, 11 апреля, Капчагайский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Кайрата Клышева, приговоренного к пяти годам лишения свободы за организацию и участие в деятельности движений ДВК и «Коше партиясы» — их казахстанский суд признал экстремистскими и запретил.

Об удовлетворении ходатайства сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на адвоката Клышева Шынкуата Байжанова.

«Кайрат Клышев принял участие в онлайн-суде. Приговор должен вступить в законную силу через 10 дней, если в течение этого срока прокуратура не обратится повторно», - сказал адвокат Шынкуат Байжанов.

11 октября 2021 года суд Алматы огласил приговор по делу 13 активистов, которых обвиняли в «организации и участии в запрещенной организации» (часть 1, 2 статьи 405 Уголовного кодекса). Кайрат Клышев и еще трое активистов были приговорены к пяти годам лишения свободы. При этом они до приговора более года содержались в следственном изоляторе. Ранее правозащитники включили их в список политических заключенных. Еще семь активистов получили по году ограничения свободы, двое - по два года ограничения свободы.