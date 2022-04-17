Около 130 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 11 случаев коронавирусной пневмонии. Летальные случаи от КВИ и пневмонии вновь не зафиксированы, сообщает Минздрав.

В Алматы за сутки выявлено 8 случаев коронавирусной инфекции, в Восточно-Казахстанской области – 3, в столице − 1. В остальных регионах новых случаев не зарегистрировано.

Всего в стране подтверждено 1 305 387 случаев коронавирусной инфекции и 88 837 случаев коронавирусной пневмонии. От коронавируса скончались 13 660 человек, от коронавирусной пневмонии – 5 353.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 900 человек (919 КВИ+ и 981 КВИ-), из них в стационарах находится 128 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 772 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.