В центре и на востоке страны похолодает
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Дожди, шквалистый ветер и град ожидаются в Казахстане
Фото Жанары Каримовой

19-21 апреля в Казахстане ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер и град, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, с чем ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно дождь) с грозами, усилением ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны – сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, северо-западный антициклон, который прошедшей ночью уже вызвал значительное понижение температуры воздуха на северо-западе и севере республики, сохранит свое влияние и, смещаясь в восточном направлении, вызовет постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке страны: ночью до -3+5 градусов, днем до +5+15 градусов, на юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей – до +20.

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