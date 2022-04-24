Его адвокат критикует действия следствия
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Суд отправил под арест Кайрата Кудайбергена
Фото из инстаграм Кайрата Кудайбергена

Следственный суд арестовал на месяц бизнесмена и депутата маслихата Алматы от правящей партии "Аманат" Кайрата Кудайбергена, сообщил его адвокат Мурат Амитов.

При этом адвокат заявил, что следователи до сих пор не квалифицировали деяния, в которых подозревают бизнесмена.

«Считаю, что отсутствие постановления о квалификации деяния, подтверждает отсутствие наличия достаточных доказательств виновности Кудайберген Кайрата на сегодняшний день», — написал защитник в Facebook.

Кудайберген был задержан 22 апреля. В тот день прокуратура Алматы сообщила, что подозревает его в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий. Кудайберген якобы действовал сообща с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым, который был арестован в январе. Его подозревают не только в организации беспорядков, но и в незаконном лишении свободы и причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, люди Джумагельдиева похищали на улицах Алматы прохожих, избивали их, а затем передавали сотрудникам Комитета нацбезопасности, которые продолжали их жестоко пытать. В результате из 24 незаконно задержанных один человек скончался. По этому эпизоду задержано также несколько сотрудников КНБ.

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