Дожди, град и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана

28-30 апреля на большей части Казахстана ожидаются дожди, град и сильный ветер, в субботу на западе – сильные дожди, сообщает «Казгидромет».

«В последние дни апреля на западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны. В связи с чем на большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики – сильные дожди», - говорится в прогнозе.

На южную половину республики будет оказывать влияние Южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана, ожидаются град и шквал. По территории республики усилится ветер – 15-20 м/с, на юге, юго-востоке порывы до 23-28 м/с. На западе, северо-западе и севере ожидается постепенное понижение температуры воздуха, на остальной территории страны – повышение.