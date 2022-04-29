Закон об Ассамблее народа Казахстана будет обновлен – Токаев

Закон об Ассамблее народа Казахстана будет обновлен. Об этом на ХХХІ сессии АНК в пятницу сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В документе пропишут прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты сената.

«Упразднение квоты Ассамблеи в мажилисе снимает целый ряд существующих вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от Ассамблеи будут представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана», - сказал Токаев.

В этой связи, по его словам, Ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты сената.

«Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном законе “Об Ассамблее народа Казахстана”», - отметил президент.

Глава государства уверен, «в новых реалиях Ассамблея по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой политики мира и согласия». Он подчеркнул, что сегодня на сессии предстоит «определить место и роль Ассамблеи в реформе политической системы, наметить вектор ее дальнейшего развития», исходя из того, что «фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип “мы разные – мы равные”».

Токаев еще раз напомнил, что реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах и будет способствовать появлению новых партий, «охватывающих практически весь электоральный ландшафт». Глава государства выразил уверенность, что партийные списки и выборы кандидатов по одномандатным округам «будут реально отражать этническое многообразие Казахстана».

«Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему. Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан», - подчеркнул президент.

Также он отметил, что нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы.

«Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, для кого мир и согласие, единство народа имеют крайне важное значение в новых политических реалиях», - заявил президент.