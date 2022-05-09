7 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 новых случаев коронавирусной инфекции и ни одного нового случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, 3 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в Алматы, 2 – в столице, по одному – в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 305 599 случая КВИ и 89 040 случаев пневмонии.

На 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 269 человек (493 КВИ+ и 776 КВИ-), из них в стационарах находится 76 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 193 пациент. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Пациентов в крайне тяжелом состоянии нет.