Будет учитываться международный опыт
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Правительство Казахстана будет обсуждать вопрос снижения пенсионного возраста некоторых категорий граждан
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Вопрос по сокращению пенсионного возраста некоторых категорий казахстанцев будет обсуждаться, заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах правительства, отвечая журналистам, планируется ли сократить пенсионный возраст работающих на вредных производствах и женщин.

«Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Поэтому реальная ситуация, о которой сейчас вы говорите, эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать», - цитирует Тугжанова госагентство «Казинформ».

Он добавил, что в том числе будет обсуждаться вопрос снижения пенсионного возраста женщин.

«Что касается женщин, сегодня фактически средний пенсионный возраст – на уровне 60-61 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать», - сказал Тугжанов.

Напомним, что в Казахстане планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет – с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года.

Накануне депутат мажилиса Ерлан Смайлов предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет.

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