Компания Jusan Ventures вернула в ЕНПФ после переоценки выкупленных акций 196,3 млн тенге

«В результате направленных ЕНПФ претензий в адрес ТОО "Jusan Ventures" последним осуществлена доплата за приобретение простых акций (прежнее наименование – АО "KazTransCom") в пользу фонда в размере 196 304 931 тенге», - говорится в сообщении.

В ЕНПФ напомнили, что по состоянию на 18 марта 2021 года в портфеле пенсионных активов фонда находилось 77 073 простые акции АО «Jusan Mobile» (АО «KazTransCom»). В феврале 2021 года ТОО «Jusan Ventures» заявило о своем праве принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров, в число которых входил и ЕНПФ, по цене 5 750 тенге за штуку, путем опубликования соответствующего требования на сайте Казахстанской фондовой биржи. Согласно данным KASE по состоянию на 12 февраля 2021 года, указанная цена была подтверждена как индикативная. По указанной цене в марте 2021 года ТОО «Jusan Ventures» был осуществлен выкуп акций у всех миноритарных акционеров, в том числе акции из портфеля пенсионных активов ЕНПФ.

«Однако в результате судебного иска одного из миноритарных акционеров с учетом независимой оценки судом была определена стоимость акций в размере 8 297 тенге за штуку. 14 апреля 2022 года решение Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы вступило в законную силу. С учетом указанного решения суда ЕНПФ направил ТОО “Jusan Ventures” досудебную претензию с требованием выплаты разницы стоимости акций и установил сроки выплаты. В соответствии с досудебной претензией Фонда ТОО “Jusan Ventures” осуществил выплату разницы стоимости акций», - сообщили в ЕНПФ.

Расчет суммы доплаты был произведен из разницы стоимости акций, установленной судом, и стоимости, выплаченной ранее, в размере 2 547 тенге за одну акцию. В результате 196,3 млн тенге зачислены в состав пенсионных активов вкладчиков и получателей ЕНПФ.