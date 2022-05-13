Выдавать кредиты будут пять банков
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Выдавать льготные автокредиты начнут в Казахстане 16 мая
Фото Жанары Каримовой

С 16 мая казахстанцы смогут получать льготные автокредиты, сообщает «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.

«Вчера и сегодня банки проводят свои корпоративные процедуры, заседания советов директоров. Фонд развития промышленности заключил с ними необходимые соглашения. Они проведут свои процедуры и с понедельника, 16 мая, начнут выдавать кредиты», - сообщил Скляр в кулуарах международного форума машиностроителей.

По его словам, кредиты будут выдавать пять банков, «которые раньше проводили кредитование».

«Хочу отметить, программа кредитования существует и сейчас; 88 млрд тенге на револьверной основе есть и сейчас в обороте. Эта программа действует в течение пяти последних лет, просто мы добавляем еще 100 млрд тенге, которые перейдут из РОПа», - заключил Скляр.

Как сообщал ранее МИИР, ставка вознаграждения составит 4%. Кредит на покупку автомобиля будет выдаваться в сумме не более 10 млн тенге, при этом стоимость транспортного средства должна быть не более 15 млн тенге. Кредит будет выдаваться на срок не более 7 лет, первоначальный взнос – от 0%. В целом сумма финансирования по программе составит порядка 100 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.

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