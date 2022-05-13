В Алматы демонтировали киоски по проспекту Абылай хана из-за нерентабельности

Киоски, находящиеся по проспекту Абылай хана в Алматы, демонтировали в связи с тем, что срок пилотного проекта истек и не оправдал свою рентабельность. Об этом Власти сообщили в городском акимате. Строительство других объектов на месте киосков не планируется.

«Павильоны по типу работы квартирного бюро как офис для людей, сдающих квартиры посуточно, по проспекту Абылай хана были установлены в рамках пилотного проекта СПК Алматы без аренды земельного участка. В связи с тем, что срок действия пилотного проекта истек, а сам проект не оправдал свою рентабельность, данная информация была доведена до сведения собственника. Силами собственника павильоны были демонтированы (вывезены). Строительство каких- либо объектов на участках демонтированных павильонов не планируется», - рассказали в пресс-службе акимата.

В «СПК «Алматы» уточнили, что демонтаж киосков по улице Панфилова не планируется в целях поддержки МСБ, а также сохранения рабочих мест и продвижения отечественной продукции.