Около 12 млн. казахстанцев смогут проголосовать на референдуме по поправкам в конституцию

11,7 млн. казахстанцев смогут принять участие в референдуме по поправкам в конституцию. Для них будут действовать свыше 10 тыс. участков для голосования, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров во время брифинга в СЦК.

«Согласно заслушанных отчетов, определенная работа на сегодняшний день проведена. Всего на сегодняшний день задействованы 10 013 участков референдума. По состоянию на 15 мая текущего года, в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, включены 11 722 536 человек», − проинформировал Абдиров.

Он призвал граждан убедиться в наличии своих имен в списках для голосования – такая возможность появится на участках для голосования с 20 мая. При необходимости каких-либо изменений участникам референдума необходимо будет обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума, которая рассмотрит его в тот же день.

Абдиров также поручил местным исполнительным органам держать на контроле вопросы готовности участков ко дню голосования, в том числе по обеспечению условий для граждан с особыми потребностями. По его словам, необходимо дополнительно проработать вопросы инвотакси, привлечения сурдопереводчиков и другие необходимые меры для обеспечения удобств гражданам с инвалидностью.

Говоря о самой процедуре голосования глава ЦИК отметил, что голосующим будет выдаваться только один бюллетень, в котором будет задан только один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию?». На него можно будет ответить утвердительно или отрицательно, для этого необходимо будет поставить любую отметку в пустом квадрате справа от выбранного варианта ответа. Бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов будут признаны действительными, но не будут учитываться при подсчете голосов.