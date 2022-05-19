Автоматизированный механизм подачи и рассмотрения заявки на получение земель нужно запустить до конца года — Токаев

19 мая президент Касым-Жомарт Токаев встречается с представителями отечественного бизнеса. На ней глава государства рассказал о шагах, необходимых для того, чтобы выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства.

«В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса. Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом. К примеру, сейчас для МСБ практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций. Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие», — отметил Токаев.

По словам президента, бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях. Предполагалось, что проблему поможет решить создание прозрачной карты земельных ресурсов, но работа в этом направлении ведется очень медленно.

«Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль», — сказал президент, отметив, что эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу – внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Токаев поручил запустить эту систему до конца года.

Он отметил, что отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках: «Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития, но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях. Ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений».

По словам президента, следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий.

Токаев пообещал приложить все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран. Он отметил, что все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии.

«Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста».