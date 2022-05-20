Аккредитованы первые международные наблюдатели на референдум по поправкам в Конституцию

Аккредитованы первые международные наблюдатели на референдум 5 июня по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций.

«По представлению министерства иностранных дел на аккредитацию представлены 39 наблюдателей от 3 международных организаций и 5 иностранных государств», - говорится в сообщении.

Из них 6 наблюдателей аккредитованы в составе миссии наблюдателей от СНГ, 5 наблюдателей – в составе миссии наблюдателей от Организации тюркских государств, 17 наблюдателей – от МПА СНГ, а также 11 наблюдателей от Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств продлится до 18:00 часов 30 мая.