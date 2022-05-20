Это наблюдатели от трех международных организаций и пяти иностранных государств
  • 298
Аккредитованы первые международные наблюдатели на референдум по поправкам в Конституцию
Фото Жанары Каримовой

Аккредитованы первые международные наблюдатели на референдум 5 июня по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Службы центральных коммуникаций.

«По представлению министерства иностранных дел на аккредитацию представлены 39 наблюдателей от 3 международных организаций и 5 иностранных государств», - говорится в сообщении.

Из них 6 наблюдателей аккредитованы в составе миссии наблюдателей от СНГ, 5 наблюдателей – в составе миссии наблюдателей от Организации тюркских государств, 17 наблюдателей – от МПА СНГ, а также 11 наблюдателей от Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы.

Аккредитация наблюдателей международных организаций и иностранных государств продлится до 18:00 часов 30 мая.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Концерт оперной музыки в поддержку Украины состоится в Алматы
Новости
В Казахстане обнаружен «Стелс-Омикрон»
Новости
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об антикоррупционных проверках в Национальном музее Казахстана
Новости
Украинские военные эвакуируются из Мариуполя, уступив контроль над городом России
Новости
Булат Абилов объявил о создании партии Bizdin Tandau
Новости
Скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов