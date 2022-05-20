Казахстанцы должны знать казахский, русский и английский языки – Тугжанов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов считает, что русский язык нельзя исключать из Конституции, а статус государственного обозначен давно. И в целом казахстанцы должны знать три языка. Такое мнение он озвучил в пятницу журналистам в кулуарах парламентских слушаний в сенате.

«В этом плане я абсолютно не вижу крайней необходимости (оставить в Конституции только казахский язык – В.). Статус государственного языка обозначен давно. Это сейчас не вопрос плоскости политики, это вопрос глубочайшего изучения родного языка, в первую очередь государственного казахского языка», - сказал Тугжанов.

Он считает, что все граждане Казахстана «в первую очередь должны знать государственный язык – казахский язык». Также, имея исторического соседа и почти 7 тысяч километров границы с Россией, они должны знать русский язык. А в будущем – и английский.

«Поэтому полиязычное обучение во многих школах – правильное направление. От знания языка человек будет только богатеть, прошу не политизировать этот вопрос», - резюмировал вице-премьер.