За I квартал 2022 года товарооборот между Казахстаном и Турцией в денежном выражении вырос почти в два раза

В I квартале 2022 года товарооборот между Казахстаном и Турцией в денежном выражении увеличился почти в два раза, составив $1,5 млрд. Основное повышение связано с более чем двукратным ростом (с $545,2 млн.) доходов Казахстана от экспорта, которые превысили $1,25 млрд, сообщает комитет государственных доходов Минфина Казахстана.

Импорт турецких товаров в Казахстан за первый квартал этого года сложился на уровне $236,3 млн., против $257,8 млн. того же периода 2021 года. Сальдо внешнеторгового оборота для Казахстана осталось положительным на уровне $1 млрд.

Основная статья экспорта − «топливно-энергетические товары», стоимость которых составила $885 млн. Это 70,7% всех объемов экспорта Казахстана за три месяца текущего года. На втором месте «металлы и изделия из них», стоимость которых превысила $324 млн. долларов. На них приходится 25,9% всего экспорта в Турцию. Также в начале 2022 года в Турцию экспортировались продукты животного и растительного происхождения, текстильные изделия, машинное оборудование, продукция химической промышленности и другие товары.

В Казахстан из Турции импортировалось машинное оборудование, приборы и аппараты на сумму $62 млн. (это 26,2% всех объемов импорта). На втором месте текстиль и текстильные изделия, стоимость которых превысила $47,5 млн. (20% всего импорта). Кроме этого, импортировалась продукция химической промышленности, продукты животного и растительного происхождения, металлы и изделия: обувь, головные изделия и галантерейные товары, строительные материалы и др.

Турция занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана с удельным весом товарооборота в 6,5% (с показателем импорта в 4,2% и экспорта в 7,2%).