Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Казахстане в выходные

«Атмосферные фронтальные разделы, связанные с циклоном из районов Европейской части России, обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, который будет сопровождаться усилением ветра, возможно выпадение града, а на северо-западе, также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди», - говорится в прогнозе синоптиков.

Ночью и утром на западе, северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов. На западе днем температура воздуха повысится до +15+28 градусов, а на остальной территории понизится: на севере, в центре до +15+20 градусов, на юге и востоке – до +17+25 градусов.