49 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а всего подтверждено 1 305 710 случаев, сообщает Минздрав.

Новые случаи зарегистрированы в Алматы − 4, в столице − 2, в Шымкенте и Акмолинской области − по 1 инфицированному.

Также выявлено 6 случаев коронавирусной пневмонии, а всего − 89 113.

Летальные случаи не зафиксированы.

На 25 мая лечение продолжают получать 133 человека (89 КВИ+ и 44 КВИ-), из них в стационарах – 49 человек, на амбулаторном уровне – 84. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.