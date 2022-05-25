​Прогрессивный ИПН в Казахстане в ближайшие годы вводить не планируют – Куантыров

Правительство Казахстана изучает вопрос прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, но вводить его пока не планирует. Как заявил в среду в кулуарах мажилиса журналистам министр национальной экономики Алибек Куантыров, «эта формулировка только звучит красиво, но он может быть невыгоден как гражданам, так и государству».

«Прогрессивная шкала ИПН, наверное, где-то действующий инструмент, в каких-то странах. Что касается Казахстана, был проведен определенные анализ, вопрос обсужден с экспертами, в данный момент вопрос на повестке дня не стоит, и мы будем дополнительно его обсуждать», − сказал Куантыров.

Глава Миннацэкономики признал, что вопрос прогрессивной шкалы ИПН в Казахстане обсуждают уже много лет, однако его введение «не дает такого эффекта», который бы ожидало правительство.

«Понимаете, прогрессивный ИПН, наверное, звучит очень красиво, но его надо дополнительно прорабатывать. Там есть определенные тонкости, нельзя просто так ввести кому-то 20%, кому-то 5% или 0%. Сейчас для всех равная шкала 10%, равный подход ко всем. Есть люди, условно, средний класс, которые занимаются малым и средним бизнесом. Они неплохо зарабатывают, выше, чем средний достаток по стране. У них тоже будет вопрос – почему я должен платить больше, если больше работаю? Может быть это популярно выглядит, но на самом деле, эффекта такого мы можем не получить, который ожидается. И все. Это может быть и невыгодно», − убежден министр.

Кроме того, считает он, прогрессивная шкала ИПН может усилить проблему вывоза капитал из страны и сокрытия реальных доходов.