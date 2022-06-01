В Уральске из-за дефицита сахара остановилась работа кондитерской фабрики

Кондитерская фабрика при Хлебзаводе №1 в Уральске остановила свою работу из-за дефицита сахара, сообщает « Уральская Неделя ». Руководители других предприятий города также констатируют, что их запасов сахара хватит на одну или две недели, затем им тоже придется остановить производство.

Заместитель директора Хлебзавода №1 сообщил изданию, что сам хлебный завод работает, однако фабрика при нем, выпускавшая бюджетную кондитерскую продукцию, простаивает уже неделю.

«С самого начала дефицита сахара работаем урывками: найдём и закупим немного сахара – работаем, нет – останавливаем производство. Последнюю неделю находимся в простое. Без работы периодически остаются порядка 60 человек. Сахара сейчас у нас практически нет, остатки мы используем для выпечки хлеба в небольших количествах. Надеемся, что правительство поможет нам разрешить эту проблему», – рассказал «Уральской Неделе» Вячеслав Филиппов.

Владелец хлебопекарного комбината «ТОО Батыс Продукт» Алексей Попков также сообщил изданию, что у предприятия на исходе запасы сахара для производства печенья, вафель и прочих мучных кондитерских изделий, а поставщики говорят, что ищут варианты поставки. Если поставки не возобновятся, производство придется приостановить, констатирует предприниматель. Владелец пекарни «Желаев-Нан» Олег Талецкий также констатировал, что запасов сахара у предприятия осталось на две недели.

Кроме того, предприниматели обеспокоены тем, что из-за повышения цен на сахар цены на их собственную продукцию также придется поднять, и покупателям будет выгоднее приобретать российскую кондитерскую продукцию.

По словам владелицы кондитерского цеха «Скит» Натальи Богородицкой, с начала дефицита сахара цены продолжают расти, и в последний раз предприятие закупило его оптом по цене 650 тенге за килограмм несколько дней назад. С 1 июня, по словам Богородицкой, предприятию пришлось повысить цены на торты в среднем на 10-15%.

Ранее городские власти установили лимит по продаже сахара, однако при этом продолжили уверять, что проблем с его поставками в область нет. Сами оптовые поставщики сахара объясняют, что закупать его неоткуда – казахстанские заводы лишь на треть обеспечивают потребности населения страны в сладком продукте.

Ранее, отвечая на вопрос жителя столицы об отсутствии сахара в некоторых торговых объектах, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов признал наличие дефицита и объяснил его запретом на экспорт со стороны Российской Федерации. В среду министр заявил, что ответил на конкретный вопрос жителя о ситуации только на столичном рынке «Шапагат», а не во всей стране.

«Просьба не вырывать из контекста и не создавать ненужных ажиотажей. На своем блоге я отвечал на конкретный вопрос, который был задан: о том, что на конкретном рынке "Шапагат" существует дефицит сахара. Я поэтому поясняю, что в связи с изменяющейся логистикой в отдельных магазинах, на отдельных базарах может отсутствовать сахар кратковременно. Но в целом по балансу производства, импорта и потребления сахара у нас дефицита нет», – сказал министр в кулуарах правительства.