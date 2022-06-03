В алматинской электрокомпании намерены установить камеры у трансформатора, на котором рисуют муралы

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» заявили, что вынуждены были закрасить мурал с портретом убитой во время январских событий четырехлетней девочки Айкоркем Мелдехан, так как нанесение любых изображений на объекты компании запрещается без согласования. А муралы периодически появляются на стене трансформатора, который находится под напряжением. Начальник управления распределительных сетей АЖК Дмитрий Хлыбов в комментарии «Власти» заявил, что компания рассматривает вопрос установки камеры возле трансформатора.

«Последнее время участились случаи нанесения изображений на оборудование, принадлежащее нашей компании, в частности на трансформаторные подстанции. Мы, конечно, не против городского творчества, но должны предупредить, что данное оборудование — трансформаторные подстанции — является объектами повышенной опасности, находящимися под напряжением электрическим, и любые действия в зоне этих объектов должны быть согласованы с нами, и должно быть получено соответствующее разрешение. Без согласования с нашей компанией, и получения разрешения и, соответственно, допуска к проведению любых работ, включающих побелку, покраску, нанесения любых изображений, запрещается. За это предусмотрена ответственность по закону», - говорится в пресс-релизе компании.

Здесь отметили, что вынуждены удалять «несанкционированные рисунки», так как помимо того, что эти объекты являются объектами повышенной опасности, при нанесении рисунков еще и закрашиваются знаки, предупреждающие, что объект находится под напряжением и к нему приближаться нельзя».

Начальник управления распределительных сетей «АЖК» Дмитрий Хлыбов сообщил «Власти», что все изображения, которые когда-либо появлялись на стене трансформатора, включая граффити рэпера XXXTentacion и мурал с портером Назарбаева, не были согласованы с компанией.

«Прошлые муралы тоже не были согласованы с нами, поэтому их тоже закрасили. Возле трансформаторной подстанции часовой не стоит, поэтому, как только мы узнали, то сразу приняли меры. Просто в прошлые разы это заняло чуть больше времени. Муралы нельзя рисовать на трансформаторных подстанциях», - сказал Хлыбов.

По его словам, сотрудники АЖК уже восстановили предупреждающие знаки, а в компании рассматривают вопрос установки камеры на стене подстанции: «Мы все это восстанавливаем за счет компании, за счет тех денег, которые были предназначены для ремонта. Знаки безопасности мы уже восстановили, планируем нарисовать знак безопасности побольше. Мы планируем уже устанавливать камеры, чтобы определять, кто это делает, и будем писать заявления в полицию. Я понимаю, что люди хотят выразить свои мысли, позицию, протест, но это нужно делать на законных основаниях. Не нанося ущерб третьим лицам. Пусть поставят рядом билборд, доску, мемориал – мы только за будем. Если это место так нравится, то вы хотя бы согласуйте это с собственником помещения. Мы должны в таком случай предоставить безопасный допуск к производству работ».