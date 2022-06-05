Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию в столичном Дворце школьников. После голосования он отметил, что поправки в основной закон страны направлены на изменение отношений между государством и обществом.

«Хотел бы отметить, что нововведения, за которые сегодня голосует наш народ, предполагают очень большие изменения в общественной жизни нашей страны. По сути, меняется парадигма взаимоотношений меду государством и обществом, на передний план выходят права человека. Это крайне важно. В Конституции статус омбудсмена по правам человека обретает новый статус, новое звучание. Омбудсмен может обращаться в Конституционный суд, а этот орган тоже новый для нас», - сказал Токаев.

Он отметил, что «впереди большая работа», поскольку нужно реализовать положения Конституции, внести изменения в законодательство в части поправок, которые касаются партии и парламента.

«Думаю, наш парламент с честью справится с этой работой», - сказал президент.

Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене всего один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"?». Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины граждан, включенных в список участников. Всего в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены более 11,7 млн человек.

В стране действует 10 012 участков для голосования, в том числе 65 участков при представительствах Республики Казахстан в 52 странах. За референдумом наблюдают 272 наблюдателя от 10 организаций и 25 стран, а также 215 иностранных журналистов.