Всемирный банк предупредил о риске стагфляции в мире, как в 1970-х годах

Всемирный банк в своем новом в докладе «Глобальные экономические перспективы» предупреди о риске стагфляции, как в 1970-х годах, сохраняющейся в ближайшие годы на фоне резкого роста цен на сырьевые товары и низкого роста экономики, пишет DW . Ожидается, что развивающиеся страны пострадают больше всего.

«Многим странам будет трудно избежать рецессии», - сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

В докладе отмечается, что «дополнительные неблагоприятные потрясения увеличат вероятность того, что мировая экономика испытает период стагфляции, напоминающий 1970-е годы».

Банк прогнозирует спад роста мировой экономики до 2,9% в 2022 году с 5,7% в 2021 году, что на 1,2 процентных пункта ниже его январского прогноза: в январе он прогнозировал 4,1% на 2022 год. Рост экономики в 2023 и 2024 годах прогнозируется всего на 3%. Ожидается, что цены на нефть вырастут на 42% в этом году, цены на неэнергетические товары – на 18%.

«Подавленный рост, вероятно, сохранится в течение десятилетия из-за слабых инвестиций в большинстве стран мира, - сказал Малпасс. - Учитывая, что инфляция в настоящее время во многих странах достигает максимума за несколько десятилетий, а предложение, как ожидается, будет расти медленно, существует риск того, что инфляция будет оставаться высокой в ​​течение длительного времени».

На глобальный рост экономики повлияла война в Украине, новые карантинные ограничения в Китае и сбои в цепочке поставок. При этом вторжение России в Украину серьезно нарушило мировую торговлю энергоносителями и пшеницей, нанеся удар по мировой экономике, которая восстанавливалась после пандемии коронавируса. Цены на сырьевые товары взлетели, угрожая доступности в развивающихся странах .

«Существует серьезный риск недоедания и даже голода», - сказал Малпасс.

Как сообщает Reuters, прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится до 2,6% в 2022 году и 2,2% в 2023 году после достижения 5,1% в 2021 году. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах – 3,4% в 2022 году по сравнению с 6,6% в 2021 году и значительно ниже среднегодового показателя в 4,8%, наблюдавшегося в 2011–2019 годах. Прогнозы роста на 2022 год пересмотрены в сторону понижения почти для 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

Региональная экономика Европы и Центральной Азии, которая не включает Западную Европу, сократится на 2,9% после роста на 6,5% в 2021 году и немного восстановится до роста на 1,5% в 2023 году. Экономика Украины сократится на 45,1% и России – на 8,9%. Рост экономики резко замедлится в Латинской Америке и Карибском бассейне, достигнув всего 2,5% в этом году и еще больше замедлившись до 1,9% в 2023 году, говорится в сообщении банка.

Между тем Ближний Восток и Северная Африка выиграют от роста цен на нефть: экономика вырастет до 5,3% в 2022 году, а затем замедлится до 3,6% в 2023 году, а в Южной Азии рост составит 6,8% в этом году и 5,8% в 2023 году. Ожидается, что рост в странах Африки к югу от Сахары несколько замедлится до 3,7% в 2022 году с 4,2% в 2021 году.

Как отметил на пресс-конференции президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году, что приведет к близкому к нулю росту на душу населения.

По словам Малпасса, в период с 2021 по 2024 год темпы глобального роста снизятся на 2,7 процентных пункта, что более чем в два раза превышает замедление, наблюдаемое в период с 1976 по 1979 год.

По данным ВБ, повышение процентных ставок, необходимое для сдерживания инфляции в конце 1970-х годов, было настолько резким, что спровоцировало глобальную рецессию 1982 года и череду финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Директор подразделения Всемирного банка Айхан Косе заявил журналистам, что существует «реальная угроза» того, что более быстрое, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий может привести некоторые страны к долговому кризису, похожему на 1980-е годы.

Малпасс считает, что для того, чтобы снизить риски, политики должны работать над координацией помощи Украине, увеличивать производство продуктов питания и энергии и избегать ограничений на экспорт и импорт, которые могут привести к дальнейшему скачку цен на нефть и продукты питания. Он также призвал к усилиям по облегчению бремени задолженности, предупредив, что некоторые страны со средним уровнем дохода потенциально подвержены риску; активизировать усилия по сдерживанию COVID; и ускорить переход к низкоуглеродной экономике.