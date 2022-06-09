Казахстан определился с местом строительства АЭС – Токаев

При этом президент не уточнил конкретное место. Напомним, что рассматривалось два варианта: строить АЭС в поселке Улкен Алматинской области или в городе Курчатов ныне в Абайской области.

«В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков», - заявил Токаев.

«Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

По его словам, в этом году будет изучен ряд аспектов: «Они связаны с геологией, с водой, с экологией. После этого уже конкретно координаты будут известны».

После этого, отметил министр, будет определена технология, это планируется сделать в следующем году.