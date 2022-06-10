Победители программы «Дорожная карта бизнеса» не могут получить гранты в ЗКО

18 победителей конкурса «Дорожная карта бизнеса 2020-2025», нацеленного на развитие бизнес-проектов, не могут получить свои гранты в Западно-Казахстанской области. В прошлом году денег хватило лишь на 8 предпринимателей из 34, поэтому конкурс в этом году не провели и продвинули очередь на 8 мест, сообщает «Уральская неделя» . Проблема усугубляется тем, что скоро эти гранты аннулируются.

В редакцию «Уральская Неделя» обратились сельчане из Уральска, которые осенью прошлого года выиграли в конкурсе на получение грантов на развитие бизнеса от управления предпринимательства и индустриально-инфраструктурного развития. Сейчас 18 человек не могут получить свои гранты на общую сумму 80 млн тенге, — в среднем на каждого приходится по 5 млн тенге. Скоро пройдёт 9 месяцев со дня выигрыша и по истечению этого срока грант аннулируется, а люди останутся без денег.

По словам предпринимателей, они открыли ИП, закупили платёжные системы и открыли депозит в банке на 500 тысяч тенге. По правилам конкурса участник должен был иметь 10% от суммы гранта, сейчас деньги бизнесменов заморожены и могут аннулироваться. «Я выиграла грант 5 миллионов тенге. Мы не можем получить свои деньги, потому что в местном бюджете их нет. По сроку окончания нашего девятимесячного уведомления о выигрыше гранта, мы можем аннулироваться в списке ожиданий, и эти деньги нам могут просто не выдать. Мы обращались в управление предпринимательства, но нам никто не дал достойного ответа, кроме как «нет денег»», — говорит предприниматель из села Подстёпное Теректинского района Самал Узакова.

По данным Мирама Кабдыгалиева, представителя управления предпринимательства и индустриально-инфраструктурного развития по области, в прошлом году денег хватило лишь 8 победителям из 34. В этом году конкурс решили не проводить и отдать деньги еще 8 победителям прошлого года.