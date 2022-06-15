Врачи в мире больше обеспокоены новыми вариантами COVID-19, чем оспой обезьян

23 июня Всемирная организация здравоохранения созвала комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли вспышка оспы обезьян чрезвычайное происшествие в области общественного здравоохранения, сообщает Русская служба ВВС . Однако гораздо большую угрозу представляют новые штаммы коронавируса, и это вызывает обеспокоенность врачей в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что существует реальный риск распространения обезьяньей оспы в неэндемичных странах. В этом году Всемирной организацией здравоохранения зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 предполагаемых случаев заражения почти в 40 странах. Однако, как отметила руководитель проекта ВОЗ по оспе обезьян Розамунд Льюис, мировые лидеры здравоохранения не спешат объявить вспышку обезьяньей оспы пандемией, поскольку пандемия коронавируса еще не закончилась. По ее словам, штамм обезьяньей оспы редко приводит к смерти (в африканских странах зарегистрировано 72 летальных случая, в неэндемичных странах – ни одного), а у врачей есть лечение с помощью противовирусных препаратов и поддерживающей терапии.

В свою очередь председатель правления и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что «главной проблемой остается ковид» и его новые штаммы коронавируса, на которые вакцины либо не действуют совсем, либо действуют плохо. А это представляют гораздо большую угрозу для общественного здравоохранения, чем вспышка оспы обезьян.

«Мы очень внимательно следим за распространением обезьяньей оспы, но, похоже, что она не настолько заразна, чтобы перерасти в пандемию», - выразил он мнение.

Несмотря на снижение заболеваемости и смертности в мире от COVID-19, есть опасения, что эти цифры занижены, поскольку многие страны теперь не так тщательно, как раньше, отслеживают новые случаи заболеваний.

Вероятно, что сейчас в Великобритании началась новая волна коронавируса, вызванная штаммами BA.4 и BA.5. Также не исключено, что эти штаммы с большей легкостью поражают легочную ткань, а не верхние дыхательные пути, что потенциально делает их более опасными.

Между тем исследование ученых из Имперского колледжа Лондона, опубликованное 14 июня в журнале Science, показало, что «Омикрон» обеспечивает слабое естественное усиление иммунитета против повторного заражения тем же самым «Омикроном» даже у трижды привитых людей. У тех, кто получил тройную вакцинацию, но не был заражен более ранними вариантами коронавируса, «Омикрон» обеспечил повышение иммунитета против предыдущих вариантов. По словам ученых, их выводы объясняют волну повторных заражений в то время, когда наиболее распространенным штаммом в Британии как раз и был «Омикрон». Полученный в результате вакцинации или предыдущих заболеваний иммунитет на этот штамм почти не распространялся. Хотя исследователи и настаивают, что вакцинация по-прежнему обеспечивает защиту от тяжелой формы заболевания и от летального исхода.

В департаменте инфекционных заболеваний Имперского колледжа отмечают, что сейчас озабоченность вызывает потенциальная способность «Омикрона» мутировать в более патогенный штамм, а также то, что «Омикрон» гораздо лучше маскируется, нежели предыдущие штаммы, и иммунная система не может его запомнить. Эти два фактора могут привести к тому, что иммунная защита организма не справится с более опасными разновидностями варианта коронавируса, если они возникнут.