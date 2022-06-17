На выходных в Казахстане ожидаются дожди с грозами

18-20 июня в Казахстане ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, при этой на всей территории будет жаркая погода днем, сообщает «Казгидромет».

«Объединение двух циклонов, северо-западного и южного, сохранят неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики. Пройдут кратковременные дожди, 20 июня в горных районах юга ожидаются сильные дожди. Весь период по стране ожидаются грозы, град, шквал, усиление ветра. На юге ожидается пыльная буря», - сообщают синоптики.

На западе Казахстана ночью +12+23°С, днем +23+36°С, на северо-западе ночью +10+23°С, днем +23+33°С, на севере ночью +10+21°С, днем +25+32°С. В центре республики температура воздуха повысится ночью от +8+12°С, на юге +15+20°С, днем от +25+30°С, на юге +33°С до +27+32°С. На востоке ночью будет от +5+17°С, днем от +23+28°С.