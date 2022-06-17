Казахстан выступает за международное сотрудничество и отказ от самоизоляции стран – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что в современной глобализации государствам нельзя уходить в самоизоляцию, и Казахстан является сторонником международного сотрудничества. Об этом глава государства заявил в пятницу в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума.

«Я согласен с тем, что сказал президент Российской Федерации относительно невозможности, да и отсутствия необходимости ухода в самоизоляцию. Все же я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического и тем более инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества. Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое направление, потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно», - заявил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что сегодня импортозамещения в чистом виде не существует. И странам нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом. В качестве примера он привел Китай, которого Казахстан ценит как надежного торгового партнера.

«Для Казахстана Китай имеет очень большое значение, как рынок. Мы имеем общую, объединяющую нас границу более 2 тыс. километров. Все, что производится у нас, будь то сырье или допустим, готовые изделия – шоколад, растительное масло, находят очень широкий спрос и потребление именно на китайском рынке. Поэтому мы ценим наши взаимоотношения с КНР, это надежный партнер, что бы ни говорили о Китае в современном мире. Поэтому с точки зрения регионального сотрудничества, уж не говоря о глобальных аспектах, мы за то, чтобы не уходить в самоизоляцию и, конечно, работать друг с другом. Находить возможности. Сейчас в одиночку очень трудно выживать», - отметил Токаев.

При этом, отметил глава государства, у России больше возможностей, так как у этой страны «сравнительно большая экономика и это большая страна». У Казахстана же возможностей меньше, хотя «потенциал экономики довольно значительный».

«Во всяком случае, в Центральной Азии наша экономика больше, чем экономики Центрально-Азиатских стран вместе взятых. Но, конечно же, мы не относимся к этому самонадеянно, мы находимся постоянно в форме, постоянно в настороженном состоянии, поскольку одно дело достичь успеха, но затем утратить завоеванные позиции – это дело очень быстрое. Это можно сделать довольно быстро. Поэтому сейчас в этих условиях глобальной конкуренции нам нужно постоянно находиться в форме. Именно этим Казахстан и занимается», - заключил президент.