Рейтинг поддерживают сильные фискальный и внешний балансы, обеспечившие устойчивость к внешним шокам
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков Fitch, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз.

Fitch ожидает снижение уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Национального фонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера Нацфонда в пределах 30% от ВВП.

В агентстве подчеркивают, что госдолг Казахстана ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы страны помогут сохранить статус чистого кредитора.

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