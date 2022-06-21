Главе «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили арест

«Постановлением следственного суда Алматы от 14 июня в отношении подозреваемого удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей до 3 месяцев. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

14 апреля агентство по финансовому мониторингу сообщило, что территориальным департаментом АФМ по г.Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере». Был арестован директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев – компания администрирует платные парковки. Также был арестован на два месяца директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков арестован на два месяца, до 15 июня. Компания является оператором платных парковок в городе и обслуживает штрафстоянки.