Он был задержан и арестован в апреле
  • 121
Главе «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили арест
фото inform.kz

Директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили срок содержания под стражей, сообщает «Казинформ».

«Постановлением следственного суда Алматы от 14 июня в отношении подозреваемого удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей до 3 месяцев. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

14 апреля агентство по финансовому мониторингу сообщило, что территориальным департаментом АФМ по г.Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере». Был арестован директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев – компания администрирует платные парковки. Также был арестован на два месяца директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков арестован на два месяца, до 15 июня. Компания является оператором платных парковок в городе и обслуживает штрафстоянки.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Токаев выразил недоумение неуместными высказываниями российских деятелей в адрес Казахстана
Новости
Токаев решил не принимать никаких наград на время президентства
Новости
Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР» - Токаев
Новости
Глава Миннацэкономики посоветовал казахстанцам меньше тратить денег
Новости
Десятки детей были убиты и подверглись пыткам после переворота в Мьянме – ООН
Новости
Токаев полагает, что соглашения о разделе продукции, заключенные между Казахстаном и иностранными компаниями в 90-х годах, требуют корректировки