В законе предусмотрена уголовная ответственность до семи лет
Уголовную ответственность за рекламу финпирамид законодательно закрепил парламент
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующие поправки. Документами предусматривается введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид.

«Данным законопроектом устанавливается уголовная ответственность за распространение и рекламу информации, влекущей вовлечение граждан в финансовую пирамиду. При этом законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях. В современных условиях, считаю, ужесточение наказания, введение уголовной ответственности за организацию, рекламу финпирамид обоснованно. Считаю, что принятие закона предотвратит создание финансовых пирамид в стране», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров.

Напомним, основным законопроектом ужесточается наказание за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, а также устанавливается уголовная ответственность и определяется подследственность за рекламу финпирамид. Сопутствующими поправками устраняются правовые пробелы, препятствующие привлечению к ответственности за производство, распространение и размещение рекламы, в том числе путем криминализации рекламы финпирамиды и разграничивается административная и уголовная ответственность.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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