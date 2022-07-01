Казахстанцев в июле ждет неустойчивая погода

До середины первой декады Казгидромет прогнозирует дожди и шквалистый ветер на западе Казахстана, а затем и на остальной территории страны. На севере Казахстана температура воздуха ночью понизится до 5-13 градусов, днем – до 12-17. На юге страны жара также спадет: ночью здесь будет до 20 градусов, днем – 23-30.

В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернется жара. На юго-западе Казахстана синоптики прогнозируют повышение температуры до 40 градусов, на севере, в центре и на востоке до+33.

В середине июля очередная порция холодных воздушных масс приведет к понижению температуры воздуха, а на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах – спыльными бурями и усилением ветра.

Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха: в южной половине страны ночью от +15 +20°С до +18 +25°С, днем от +25 +30°С до +35 +42°С, в северной половине ночью от +10 +15°С до +15 +20°С, днем от +20 +28°С до +28 +35°С.

Прогноз погоды на месяц является консультативным, он корректируется по мере изменения синоптической ситуации, напомнили в Казгидромете.