Более 1,2 тыс. ДТП с участием детей произошло с начала года – МВД

С начала года в Казахстане произошло более 1,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибло более 70 несовершеннолетних, сообщила в понедельник в ходе брифинга в МВД старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции ведомства Актоты Боранова.

«С начала года зарегистрировано свыше 1,2 тыс. ДТП с участием детей, в которых свыше 70 детей погибли и порядка 1,5 тыс. получили ранения», - привела данные Боранова.

Также, по ее данным, за полгода в стране в целом зарегистрировано свыше шести тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8 110 получили ранения. При этом основной причиной ДТП является «сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения».

«95% ДТП совершаются по вине водителей. Причинами ДТП по-прежнему остаются превышение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами», - добавила Боранова.

Она отметила, что 1,5 тыс. ДТП, в которых погибли 300 человек и 2 тыс. получили ранения, произошли из-за превышения скоростного режима. При этом четверть погибших – более 200 человек – пешеходы. По вине же пешеходов произошло более 200 ДТП, в них погибли 40 человек и 150 травмированы.