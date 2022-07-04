Токаев и Мирзиёев обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщается на сайте Акорда. Они обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

«Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане», - говорится в сообщении Акорды.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.