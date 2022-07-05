Шесть человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

4 июля, когда в США отмечается День независимости, в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго в результате стрельбы погибли шесть человек, более 30 получили ранения, сообщает Русская служба ВВС .

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь по людям с крыши магазина товаров для туризма. Как сообщает Reuters, он стрелял по семьям и детям, ранения получили в том числе четверо или пятеро детей. Местные жители утверждают, что слышали от 20 до 25 выстрелов.

По словам представителя больницы Норт Шор-Хайленд-парк Джима Энтони, в общей сложности ранения получили 31 человек: «Подавляющее большинство было доставлено к нам с огнестрельными ранениями, остальные люди получили травмы во время паники и давки на параде».

Подозреваемому удалось скрыться с места нападения, но через некоторое время полиция установила его личность – это 22-летний Роберт И Кримо III. Вскоре он был задержан.

Полиция считает, что стрелок был один. О возможных мотивах нападения пока не сообщается.

24 мая в начальной школе в Ювалде, штат Техас, от рук вооруженного злоумышленника погибло 19 детей и двое учителей; 14 мая в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, было застрелено десять человек. После этих расстрелов конгресс США провел первую за три десятилетия крупную федеральную реформу в отношении оружия, предоставив федеральное финансирование штатам, которые принимают законы о «красных флагах», направленные на изъятие оружия у людей, считающихся опасными. При этом закон не запрещает продажу штурмовых винтовок или магазинов большой емкости, но принимает некоторые меры по проверке биографических данных, разрешая доступ к информации о серьезных преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Последнее нападение, вероятно, возродит дебаты о контроле над оружием и о том, могут ли более строгие меры предотвратить массовые расстрелы, которые так часто случаются в Соединенных Штатах, отмечает Reuters.