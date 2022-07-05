Облигационное фондирование акиматов предлагают направлять на программы реновации ветхого и аварийного жилья

Облигационное фондирование акиматов смогут направлять не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации ветхого и аварийного. Такое предложение озвучил во вторник в ходе заседания правительства председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев. Он предложил взять на это 180 млрд тенге, выделенных из Нацфонда в 2020 году.

«Предлагается направлять облигационное фондирование акиматов не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации аварийного и ветхого жилья. Фондирование может предоставляться под 4,25% годовых сроком до двух лет на револьверной основе», - предложил Шарлапаев.

По его мнению, источником могут выступить выделенные в 2020 году средства Национального банка в размере 180 млрд тенге. Однако, в связи с тем, что текущий срок возврата данных средств наступает в 2024 году, председатель правления «Байтерека» предложил продлить их до 2030 года. По его мнению, это позволит охватить программой реновации порядка 45 тыс. квартир по всей стране.