Срок возврата средств предлагается продлить сдвинуть на шесть лет
Облигационное фондирование акиматов предлагают направлять на программы реновации ветхого и аварийного жилья
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Власть

Облигационное фондирование акиматов смогут направлять не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации ветхого и аварийного. Такое предложение озвучил во вторник в ходе заседания правительства председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев. Он предложил взять на это 180 млрд тенге, выделенных из Нацфонда в 2020 году.

«Предлагается направлять облигационное фондирование акиматов не только на строительство кредитного жилья, но и на программы реновации аварийного и ветхого жилья. Фондирование может предоставляться под 4,25% годовых сроком до двух лет на револьверной основе», - предложил Шарлапаев.

По его мнению, источником могут выступить выделенные в 2020 году средства Национального банка в размере 180 млрд тенге. Однако, в связи с тем, что текущий срок возврата данных средств наступает в 2024 году, председатель правления «Байтерека» предложил продлить их до 2030 года. По его мнению, это позволит охватить программой реновации порядка 45 тыс. квартир по всей стране.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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