Общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. м
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17 домов на четырех базах отдыха сгорело на Алаколе – МЧС
фото inform.kz

Минувшей ночью на Алаколе огнем было уничтожено 17 домов на четырех базах отдыха, сообщает «Казинформ» со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

«4 июля в 23:08 на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров, пожар распространился на жилые дома близлежащих еще трех баз отдыха. В результате пожара огнем уничтожено 17 жилых домов», - сообщил журналистам заместитель председателя комитета противопожарной службы МЧС Дмитрий Титов.

По его словам, быстрому распространению огня способствовали погодные условия, плотная застройка, а также то, что дома были деревянные. Со слов очевидцев, на месте пожара скорость ветра достигала от 10-12 метров в секунду.

Титов также уточнил, что семь обращений за медицинской помощью «были связаны не с получением травм в пожаре, а больше из-за шокового состояния». По его словам, информация о численности туристов, отдыхавших в этих пансионатах, устанавливается.

Напомним, что пожар произошел на базах отдыха «Айгерим», «Жибек жолы», «Жумагазы» и ​​«Керуен».​

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